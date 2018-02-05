〈台北都會〉船舶排煙污染 基隆港去年開罰30萬

2018-02-05

包括二郵輪一貨輪

〔記者林欣漢、俞肇福／基隆報導〕基隆市積極發展郵輪觀光，台灣的郵輪旅客去年突破一百萬人次，其中逾八成的郵輪從基隆港進出，但郵輪排煙的廢氣也影響空氣品質，住在港邊的居民屢向市府投訴；環保局表示，去年約有五三九艘次停泊，共稽查卅次，查獲二艘郵輪、一艘貨輪有排煙污染的事實，各罰款十萬元，也要求郵（貨）輪進出基隆港時減速、改用低硫燃油等。

市府環保局空氣及噪音管制科長李昆達指出，根據環保署港區排放清冊資料，港區內的空氣污染來源以船舶為主，去年國際大型郵輪齊聚基隆港，成長卅二％，約有五五○艘次停泊，進出港時的排煙污染屢遭民眾抱怨、陳情。

他表示，環保局與交通部航港局針對進港船舶進行不定期的排煙稽查，去年稽查廿三次及受理民眾陳情七次，其中二艘郵輪、一艘貨輪的排煙污染事證明確，各開罰十萬元，至於這三艘船舶是否曾在國外港口因為排放黑煙被取締？並不清楚。

歡迎民眾錄影通報

李昆達說，環保局與基隆港務分公司推動綠色港口、生態港認證，今年編列七千七百萬元經費，推動擴大使用岸電設施、船舶進出港減速、船舶使用低硫燃油等具體減污措施，民眾若發現港區船舶有排放大量黑煙行為，可錄影通報1999或02-24285369航港局應變中心專線。