〈北部〉宜蘭縣五穀廟舊廟變文化館 新廟動土了

2018-02-05

200多年 登錄為歷史建築

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕有兩百多年歷史的宜蘭市五穀廟因白蟻蛀蝕嚴重、活動空間不足等原因，廟方規劃拆除重建，宜縣文化局則通過審查，將五穀廟登錄為歷史建築，雙方引起論戰；最後與廟方達成共識，舊廟移到舊址旁拆解重組，舊址則蓋新廟，昨天新廟舉行動土典禮，預計二○二○年完工。

五穀廟管理委員會主委黃榮華昨天在動土典禮感謝各界善心，捐款蓋廟；副主委尤贊輝說，舊廟拆解重組後作為歷史文化館，舊址則蓋新廟，一方面可保存歷史建築，神農大帝也能蓋新廟，兩全其美創造雙贏，新廟會帶來風華再現。

尤贊輝指出，新廟屋頂採挑高三層翹脊南式設計，比舊廟加深、加寬，原有的鞭春牛、神農季等祭祀活動都會保留，也將透過文物館發展觀光，還會配合藥草協會研究藥草養生，傳承神農大帝精神。

新舊廟將同時對外開放

宜縣文化局長李志勇說，新舊廟共存是最圓滿的結局，舊廟結構因年代已久有些損毀，利用重組過程確保建築安全，也可利用這個機會將所有構件登記列冊、妥善保存，舊廟去年已拆解完畢，暫時保存在中興文創園區，組建時間會配合新廟期程，新舊廟會同時對外開放。

宜蘭縣代理縣長陳金德昨天也到場參加，他說，五穀廟舊廟登錄為歷史建築，地方則想建新廟，經協調後，新廟終於要建了，舊廟也能保存，宜蘭有許多歷史建築、歷史空間和古蹟，會要求文化局依據文資法做適當利用。