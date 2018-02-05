〈北部〉竹南路邊停車 下半年起擬收費

2018-02-05

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮市中心人口稠密，停車位常一位難求，遇車流尖峰時段常有違停紅線、併排停車等亂象，嚴重影響交通安全。為改善停車空間不足，竹南鎮公所也預計下半年開始路邊停車收費，苗栗縣政府也選在竹南國中闢建可容納約兩百個車位的地下停車場，未來也規劃在竹南火車站東站增設停車空間，希望改善停車亂象。

竹南鎮人口逾八萬五千人，為全縣第三大城鎮，白天時市區人車眾多，停車位經常一位難求，導致併排停車、違停紅線問題嚴重，引發民怨。

竹南鎮公所為解決交通亂象，已發包委託顧問公司規畫，擬將環市路內市區範圍劃設路邊停車格收費，近期將開說明會，有異議的民眾，可在期限內提出。

由於鄰近的頭份市依據使用者付費精神，已於去年五月開始實施路邊停車收費，車輛長期占用停車格亂象已大幅減少，但卻也衍生出有民眾以機車或私人物品占用車格，或是要求公所塗銷位於家門前的停車格等問題。竹南鎮公所表示，會依據頭份市及苗栗市的實行情況，再與市民研商，規劃合適的停車格劃設及收費機制。

將增設多個停車場

另外，為解決停車位不足的問題，苗栗縣政府透過立委陳超明向內政部營建署爭取一．四億，加上地方自籌六千萬元，共計兩億元，於竹南國中後方增設地下停車場，工程自前年底動工，預計今年四月底完成，可望為市中心帶來約兩百個停車空間。

此外，竹南火車站運輸量大，但停車空間也不足，火車站前、後站及站地下室，共設置三座停車場，汽車停車格共約有七十格、機車則約兩百一十格，全由台鐵委外經營。

苗縣府擬向交通部申請前瞻計畫經費，預計於竹南火車站東站增設廣場及地下一層樓的停車場，未來除可活化車站旁廣場作為活動空間，另也增加公設停車場，讓通勤族更加便利。