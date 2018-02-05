〈北部〉中醫療法延緩失智症 300診所串聯

2018-02-05

〔記者陳昀／桃園報導〕失智症好發於六十五歲以上長者，罹病者可能出現妄想、憂鬱及失眠等症狀，使用西藥又可能出現記憶力、專注力降低等副作用，採用中醫療法能延緩失智症症狀，讓患者多一種醫療選擇。桃園市中醫師公會、桃園市失智共同照護中心昨天在林口長庚醫院舉行研討會，達成初步共識，今年要將全市近三百家中醫診所推廣為「失智友善診所」。

有健保 爭取納入長照給付

承辦失智共照中心的林口長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，桃園有近三百家中醫診所、五百多名中醫師，他們是最貼近民眾，能及時發現失智症前兆的第一線專業人員。

他說，失智共照中心與中醫師公會正向衛福部爭取將中醫診療納入長照給付，未來會將各中醫診所擴展為「失智友善診所」，由失智共照中心將個案轉介到各醫院中醫科或社區中醫診所，落實在地就醫。

桃園市中醫師公會常務理事林建雄表示，一般中醫診所都可治療失智症，看診、治療或用藥同樣有健保給付，只有使用到水藥、珍貴藥材時才需自費；中醫師公會後續將擇定大型據點試辦「失智友善診所」，發展出完整模式後再擴大推廣。

台北市立聯合醫院中醫科醫師林舜穀說，失智症患者會有妄想、憂鬱及失眠等症狀，好發於六十五歲以上，若低於六十五歲為早發性退化，症狀會更嚴重，而中醫主要用於症狀的舒緩治療。

林舜穀表示，失智症患者常伴隨情緒行為問題，尤其「夏天躁鬱、冬天憂鬱」，認知功能退化導致患者進食減少、體重下降，中醫透過針灸、藥物、耳穴及運動四大療法，延緩生理機能下降。

他舉例，罹患失智症兩年多的六十九歲張姓老翁，因病誘發嚴重的被害妄想症，一天到晚覺得家人圖謀財產，後來他開立中藥複方及抗憂解鬱茶，兩個星期後，張翁的精神狀況就有明顯改善。