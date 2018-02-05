〈北部〉估仍可追雪 北橫今視天候封路

2018-02-05

〔記者李容萍／復興報導〕入冬最強寒流來襲，復興區拉拉山神木區從前天下午開始下雪，神木區昨晨成為一片白茫茫的「銀色世界」，積雪逾十公分，上山遊客看到美麗雪景，興奮直說：「好美！」紛紛在車上堆雪人，要將戰利品帶回家；昨晚拉拉山仍持續下雪，預估今天上班日仍有大片雪景可賞。

不過，追雪民眾須注意，拉拉山神木區的開放時間為清晨六點至下午五點，關園後禁止民眾進入，籲請民眾配合；而北橫公路高山路段（下巴陵至明池）持續低溫且降至攝氏零度，針對路面可能出現結冰積雪情形，公路總局第一區養護工程處從昨晚七點至今天上午七點進行北橫四十七公里（下巴陵）至六十．七公里（西村）的預警性封路。

林務局拉拉山管理站指出，拉拉山神木區從前天下午二點開始下雪，山區、林道及管理站到處白雪皚皚，樹林、神木林區道路也都積滿白雪，估計昨天神木區湧入超過一千名遊客。

第一區養護工程處今天上午七點前將進行朝巡及路面清理作業，確認路面安全無虞，並視天候狀況，再決定開放通行或協同警方現場管制，僅限加掛雪鏈車輛通行。

大溪警分局也提醒民眾，拉拉山大雪紛飛，上山賞雪遊客務必要做好保暖，更須小心路滑；拉拉山恩愛農場業主曾進寶表示，拉拉山下雪，前晚約有廿人住宿、四十人在農場外露營，今天是上班日，昨晚住宿遊客剩十二人。