〈中部〉《南屯第17公墓》遷葬認領登記 市民批捨近求遠

2018-02-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕南屯區第十七公墓展開遷葬作業，當地市議員何文海質疑墳墓查估不確實，認領登記跨區至西屯中科園區辦理，嚴重影響墓主權益，要求於公所和楓樹里舉行說明會釋疑。市府民政局表示，如有遺漏，隨時接受民眾反映並補正。

南屯區楓樹里第十七公墓有數千門墳墓，民國八十五年禁葬，並劃為「文中四十九」及「文小七十四」學校預定地，但公墓搬遷事宜一拖數十年，面對少子化趨勢，何文海要求市府儘速辦理遷葬，原本的墓地則規劃其他用途，如公園、滯洪池或綠地等。

市府最近如火如荼推動公墓公園化，台中市生命禮儀管理處目前已啟動南屯區第十七公墓遷葬作業，除委託顧問公司進行查估，並請墓主於公告期間內，向該處位於西屯區的第一工作站（中科園區內）辦理認領登記，以便通知遷葬。

何文海質疑查估不夠確實，有尚未起掘墳墓卻被標記空墓，影響墓主領取補償金權益；而認領登記要到西屯區中科園區辦理，民眾抱怨捨近求遠，根本是勞民傷財。為避免衍生爭議，生管處應至公所和楓樹里舉辦遷葬說明會，並於清明節前後加強宣導。

民政局表示，部分墳墓因年代久遠失修，可能於查估時未被標記，生管處隨時接受民眾反映並補正。

民政局也說，這次僅就十七公墓範圍內的墳墓進行查估，可能有部分墳墓其實坐落於公墓範圍外的私人土地上，這些墳墓並不會列入造冊範圍，該局也會請地政局協助鑑界，確認十七公墓的範圍；而查估之後的遷葬，則將配合建設局需求辦理。