〈中部〉頭汴坑溪成泡泡溪 民疑工廠偷排

2018-02-05

疑有人傾倒、排放清潔劑

〔記者陳建志／大里報導〕流經太平、大里區的頭汴坑溪，昨清晨被民眾發現，新仁橋上下游出現大量泡沫，整條溪彷彿變成泡泡溪，民眾懷疑有工廠趁假日偷排未經處理的廢水污染河川。市府環保局獲報後派人到場採樣，初步發現酸鹼值、溶氧量都正常，也沒有重金屬反應，但因水面佈滿泡沫，懷疑有人違法傾倒、排放清潔劑，將進一步追查可能污染源。

昨清晨六、七點左右，有民眾行經大里、太平交界的新仁橋時，發現橋下的頭汴坑溪水面出現大量泡泡，懷疑有人偷排廢水。因頭汴坑溪兩旁有大里工業區，以及眾多的中小型工廠，之前就曾在下雨或假日夜晚，出現工廠偷排廢水的情況，民眾懷疑昨天又有人趁著假日偷排廢水。

記者約昨上午十點左右到場，雖然水面泡沫已較清晨民眾發現時減少，但仍可在新仁橋下游的水面看到不少泡泡；繼續往上游河段察看，可發現泡泡出現在新仁橋和上游光德橋間河段，但現場並未發現魚屍。

環局採樣 將化驗水中成分

環保局稽查大隊長王宗邦表示，接獲訊息後派人到場取水採樣，發現水中酸鹼值、水溫、溶氧量都正常，以試紙初篩也未發現重金屬反應。稽查人員往上游追查到一江橋，初步未發現有工廠明顯排入的跡象，因溪水在經過新仁橋上下游間的礫石區才出現泡沫，懷疑水中有清潔劑污染物，才會在經過礫石區擾動後產生泡沫，將進一步送實驗室化驗水中成分。

王宗邦表示，今天上班後將針對兩旁包括洗衣、化工廠等可能污染源進行追查，強調若在水體或沿岸傾倒污染物，可依水污染防治法第卅條開罰，依情節輕重可處三萬至三百萬元罰鍰，提醒民眾不要因貪圖方便而違法。