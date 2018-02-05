〈中部〉合歡山飄雪 玉山塔塔加霧淞吸睛

2018-02-05

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕入冬最強寒流持續發威，玉山、合歡山昨又飄雪，玉山排雲山莊積雪十公分，合歡山則是從鳶峰以上至昆陽、武嶺、合歡山莊全成冰封世界，積雪最厚近廿公分，除合歡山湧現追雪潮，玉山塔塔加低溫不夠、未見降雪，但追雪遊客看見步道林木結滿霧淞，美得像是覆上白雪的耶誕樹，絕美景致不輸雪景，仍開心合影留念。

玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）表示，排雲山莊昨凌晨持續下雪，積雪已有十公分，惟時值二月靜山期間，暫停登山活動，山莊人員將持續管制，避免誤闖。

近期各地山區雪線續降，昨在海拔二六一○公尺的塔塔加園區就湧入追雪人車，上午停車場約停放五、六成車輛，到了中午則幾乎全滿，許多遊客都是衝著賞雪而來，雖園區天陰風大，但偶有陽光，一整天仍未下雪。

不過在步道往鹿林山、麟趾山，沿途林木則結出滿滿霧淞，遊客追雪雖撲空，但卻欣賞到絕美的霧淞，大伙開心的在步道上拍照，直呼好幸運。

玉管處也說，塔塔加因風大，已有不少霧淞被風打落，美麗景象可能無法撐太久，不過低溫持續，只要水氣配合，入夜至清晨仍有機會見到霧淞，呼籲遊客做好保暖，部分易結冰路段公路總局也已設置警示牌，上山行車務必慢行。

合歡山前晚至昨晨斷續飄雪，一早翠峰管制點前的追雪車輛就大排長龍，一路綿延至清境松岡附近，台十四甲線廿四．五公里鳶峰以上路段即需加掛雪鏈，儘管道路結冰容易打滑又塞車，但仍無損追雪民眾熱情。

武嶺一帶積雪 最厚近20公分

受寒流影響，昨晚又有水氣移入，又有零星飄雪或降霰，讓合歡山的積雪、結冰更厚，武嶺一帶的邊坡積雪最厚已近廿公分，從鳶峰以上的邊坡、山頭、樹梢都覆蓋一層白雪，呈現美麗銀色世界。