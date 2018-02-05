〈中部〉合法外勞假日農工 雲林可望試辦

2018-02-05

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣將率先試辦合法外勞假日農工，昨天雲林縣慶祝農民節表揚模範農民，雲林縣長李進勇宣布雲林農業缺工露曙光，更有機會開放新住民家屬以探親名義來台協助農務，紓解農務人力不足困境。

農民節表揚 縣長宣布好消息

雲林縣政府在古坑綠色隧道舉辦農民節慶祝活動，李進勇、擔任雲林縣農會理事長的縣議員陳瑞雄、縣議員蔡東富、林岳璋、賴明源、中華民國農會總幹事張永成等人都到場祝賀。

新住民家屬來台助農務 研議中

面對極端氣候及農業人力問題，李進勇指出，縣府積極與縣內農業系統合作，並持續向中央爭取農民權益，中央除將擴充雲林「農業耕新團」補助，同意由雲林率先試辦合法外勞假日農工，縣府後續將與農會合作提出試辦計畫，更有機會開放新住民家屬以探親名義來台協助農務。

中央正協調法規專案解套

雲林縣府農業處長林慧如表示，合法外勞常假日打工，被查獲將被遣送回國，雇主也將受罰，讓外勞假日打工合法化，他們能多賺些錢，也能解決缺工問題，農委會與勞動部已進行協調，就法規部分專案解套，規劃由各鄉鎮市農會負責盤工及派工，春節後可望有初步結果，屆時雲林縣將優先試辦，另新住民家屬以探親名義來台得以從事農務工部分也在研議中。

昨天活動表揚雲林縣十大菁英農民、去年全國十大績優農業產銷班等廿四個獎項、一百七十一人，還有斗六、古坑、莿桐、二崙、北港及台西等鄉鎮市農會高齡者創新學習班學員精彩表演，表演者年齡都在六十五歲以上，最年長者是九十二歲莿桐鄉曾馬葡萄，展現農村生命力。

十大菁英農民獲表揚者有土庫農會高宗懋、虎尾農會陳炎榮、二崙農會廖偉順、古坑農會吳如瀅、大埤農會蘇石川、崙背農會李祐政、四湖農會吳宗哲、林內農會張嘉仁、台西農會吳松志、斗六農會鄭彥甫等十人。