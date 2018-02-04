〈南部〉北台南家扶正副主委 當了33年交棒

2018-02-04

家扶系統在任最久的正、副主委

〔記者楊金城／新營報導〕北台南家扶中心主委吳慶堂、副主委賴振興任期長達三十三年，是家扶系統在任最久的正、副主委，昨天卸任交棒。吳慶堂出身低收入戶，投入家扶公益，照顧受扶助家庭和孩子，至今捐款超過一千五百萬元，是家扶生口中的愛心爸爸。

接棒主委的鄭女勤表示，將延續關懷弱勢家庭與兒童的服務價值。家扶基金會執行長何素秋致贈感謝牌給吳慶堂、賴振興，肯定二人長期的無私奉獻，並聘請兩人擔任北台南家扶的榮譽主委與榮譽副主委。

吳慶堂無私奉獻家扶 捐款逾千萬

七十六歲的吳慶堂，出身一級貧戶，他回憶貧苦的童年說，他六歲就沒了父親，靠媽媽帶著他和弟妹過生活，小時候光是在新營就搬了十六次家，家中沒有電燈，生活十分清苦。

吳慶堂人窮志不窮，靠著堅持與勤奮努力，後來拚到珠算十段的數學老師資格，他編寫的珠算商用教材成為全國職校的教科書，博得「出版界巨人」封號。在事業有成後，民國七十四年出任前台南縣家扶中心主委（北台南家扶前身），出錢出力，和妻子王美只還成立單親寡母醫療基金、慶美慈善基金會，吳慶堂捐助家扶新營與佳里建館基金、助學金、扶助金至今超過一千五百萬元，樹立家扶慈善事業標竿。

吳慶堂也說，價值百億元的桃園啟英高中、治平中學和基金會都是公共財，未來他都會捐出去給政府。