〈南部〉南鐵照顧宅 售價不及市價一半 照顧拆遷戶

2018-02-04

〔記者邱灝唐、洪瑞琴／台南報導〕南鐵專案照顧住宅完工，代理市長李孟諺表示，一成尚未同意住戶將會努力溝通協調，也是下任市長要承接下來的責任。

南鐵專案照顧住宅是由市府提供土地，由得標的富立建設合作興建，規劃有三十到五十坪不同房型，讓拆遷戶以優惠成本價承購，也創下重大建設拆遷補償機制，提供專案照顧住宅的先例。至於扣掉拆遷戶承購後，剩約一百戶屬於市府所有，將來如何運用或委由建設公司代售，將再進行協商。

李孟諺表示，專案照顧住宅主要目的，是為了解決受影響的拆遷戶居住問題，讓他們毋須在拆除期間另外租屋，達成「先建後拆」無縫接軌目標，住宅品質如同豪宅等級，不是一般住宅，拆遷戶以每坪十．五萬元上下承購，相較於隔棟一般銷售戶市價每坪約廿五萬元，希望讓拆遷戶有感補償，達到照顧目的。

富立建設公司董事長陳聰徒表示，為善盡企業社會責任，以公司品牌與信譽打造最好品質的照顧住宅，「未來大樓矗立在鐵路地下化後的南台南站前，大家看到的，絕對不是政府蓋的國民住宅」。

反南鐵東移自救會長陳致曉也到場抗議，強調市府的補償連一戶照顧宅都買不起。陳致曉表示，居民在市區被徵收的「地坪」價格僅七到八萬，比照顧宅「建坪」每坪十萬五千到十四萬元的價格還要低，市府怎麼忍心看著這些長輩在遲暮之年還要去貸款三、四百萬才能買自己的家。

對此，市府回應，被徵收的透天厝全拆戶，每戶至少都有六百萬的補償金額，足以購買任何一種房型的照顧住宅，甚至含停車位，以東區透天厝全拆而言，補償金甚至高達千萬以上，陳致曉收到的補償總額也超過千萬，何來不足購買照顧住宅之說。