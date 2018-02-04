〈南部〉八成四已選位 南鐵照顧宅完工 年後進住

2018-02-04

歷經艱辛 賴清德：痛苦將會過去

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕台南鐵路地下化專案照顧住宅昨天舉行完工典禮，行政院長賴清德到場參加，他強調，當時擔任市長有責任配合中央重大交通建設，而照顧拆遷戶在地居民亦是責無旁貸，面對各種攻擊及抹黑，「這是身為地方首長必須承擔」，在市府團隊全力支援下，歷經艱辛、克服萬難，如今照顧住宅終於完工，「相信痛苦將會過去，美麗會留下來」。

專案照顧住宅設計為地下二層、地上十五層樓，共計三六六戶；大樓基地位於東區南台南副都心區，生產路與有鐵道交接處的東側，即未來台鐵南台南車站對面。

市府表示， 符合登記照顧住宅的拆遷戶共二八五戶，其中有三十戶為外縣市無購買意願，目前有二一五戶登記完成選位，約占符合申購資格戶中的八十四％，今年一月起陸續與申購人辦理驗屋與對保程序，希望讓申購戶順利於農曆年後陸續交屋進住。

南鐵專案照顧住宅完工落成，象徵鐵路地下化工程邁入新里程碑。賴清德在代理市長李孟諺、承辦興建的富立建設董事長陳聰徒陪同下參觀住宅，欣慰心情顯露臉上。賴清德表示，南鐵地下化是台南人爭取幾十年的重大建設，縫合城市發展之外，也解決百年來在平交道發生的各種意外，雖然這段時間遭受各種攻擊、抹黑，甚至有人跑去他萬里老家撒冥紙，但監察院、法院調查後證明鐵路地下化並沒有東移，也沒有官商勾結，更不是為了賺錢，而是要為南市解決問題。