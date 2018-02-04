〈南部〉高雄車站前公車轉運站 8日開拆

2018-02-04

〔記者王榮祥／高雄報導〕跳票兩次後，高雄車站前公車轉運站確定二月八日啟動拆除作業，原廿六線公車站牌將轉移附近兩個路口；高市交通局七日晚間將辦末班車巡禮，搭上指定末班車的部分乘客，有機會獲拆除紀念一卡通。

高雄車站前公車轉運站興建於民國六十四年，是高雄七大公車轉運站中歷史最久、路線最多的一站，原規劃配合台鐵地下化，預定去年十一月拆除，因故延到今年一月，後再延到二月八日。

交通局說明，拆除日期兩度延後，主要是因應台鐵地下化工期，交通局立場是能夠延就延，緩解民眾改換地點引發的不便，這一回應該是真要拆了。

20多線站牌移至附近臨時公車站

交通局指出，站前轉運站目前有廿六線公車經過，因無停車空間，只有五十六路是直接從火車站發車；轉運站拆除後，原站牌分別移到中山一路與河北二路口、建國三路與同愛街口的臨時公車站。

臨時車站預計使用到民國一一二年，屆時新高雄火車站西區（車專三用地）將闢建新公車轉運站。

站前轉運站是許多四、五、六年級生的共同回憶，在沒有高鐵的年代，很多旅客從高雄火車站出站後，都要到前方的公車轉運站換搭公車，在地民眾也常在站前轉運站換車。

7日末班車巡禮 限量送紀念卡

為讓更多乘客保有這個回憶，交通局將舉辦末班車巡禮活動，有興趣者可在七日晚間十一點三十分，到場參與六十路覺民幹線、一○○路、三○一路等三輛車末班進站巡禮並幸運搭上車者，將獲限量拆除紀念一卡通一張（共九十張）。

此外，民眾在交通局活動專頁登錄電子票證卡號等資料，累計二月十二至二月廿八日，搭公車刷卡數最多前一百人，亦可獲拆除紀念一卡通一張。