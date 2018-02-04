〈南部〉富山保育區開園 4月起禁餵魚

2018-02-04

〔記者張存薇／台東報導〕讓海洋生態永續，台東縣杉原海域的富山漁業資源保育區昨天開園，除入園需付費，「以價制量」降低對環境的衝擊，四月起也將禁止民眾餵魚，周邊商家、民眾表支持，但也有導遊認為「這樣園區裡還有什麼好玩的？」保育區管理委員會主委陳志和強調，現場有兩位保育員提供生態解說等服務，「學到的海洋知識絕對比餵魚還多！」

以價制量 下沙灘收費40元

卑南鄉富山村在地居民廿年前自發的巡守海邊，也促成縣府劃設富山禁漁區，原本不收費、也研發「海草饅頭」讓親子享受親近海洋的樂趣，不過因遊客量太多、破壞生態，甚至也曾發生饅頭大量沉積潮間帶、魚群翻白肚的情況，台東縣政府因此訂出收費標準、並委由台東區漁會管理。

縣長黃健庭、立委劉櫂豪、議長饒慶鈴、台東林管處長劉瓊蓮昨天均參加富山保育區開園活動，黃健庭表示，下到沙灘全票四十元，台東縣民及六十五歲以上、十二歲以下民眾半價，而在木棧步道上可欣賞無敵海景，不需收費。

至於縣民質疑為何台東森林公園縣民可免費入園、富山保育區卻要半票才能入園，黃健庭解釋，鼓勵民眾多運動，因此讓縣民憑證件免費進入森林公園，但海洋環境則要適度控制遊客量，因此希望「以價制量」。

而讓環境生態永續的下一步，就是四月起將禁止民眾餵魚。陳志和說明，因為持續餵海草饅頭，變成園區裡只剩下「豆仔魚」這種強勢物種，小時候常見好幾種鸚哥魚、鯛魚類，甚至還有螃蟹、龍蝦現在都看不到，如果不再餵食，將能展現生物多樣性。

他進一步說，推廣海洋生態及環境保育、卻讓人為餵食，這樣的方式也不對，即日起至三月底將展開宣導，並與周邊賣海草饅頭的店家溝通，四月起正式禁止民眾餵魚。