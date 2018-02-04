〈南部〉屏東熱博開幕 小英總統開心玩自拍

〔記者李立法、羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕總統蔡英文昨為二○一八屏東熱帶農業博覽會主持開幕，園區超人氣的3D立體Hello Kitty彩稻，連小英總統也驚艷，樂玩自拍合影留念，蔡英文盛讚屏東是熱帶農業王國，還擁有豐富的族群文化，她以屏東女兒身分邀請國人南下走春，利用春節假期好好享受屏東的熱情與農產美食。
立體彩稻 美麗吸睛
屏東熱博昨天開幕吸引大批人潮湧入，蔡英文總統到場幫忙故鄉行銷屏東好山好水及農產品，卡哇伊的人氣明星Hello Kitty彩稻及吉祥物，讓小英總統童心大發，樂得與屏東縣長潘孟安等人玩自拍。
總統拜廟 走訪多處
總統蔡英文下午前往車城福安宮為該廟「國堅疆牢」揭匾，並參加東港鎮保生大帝信仰總會員大會，感謝信仰總會發揮民間宗教力量，致力和梵締岡維持交流，協助台灣維持外交穩定；蔡英文隨後至潮州鎮昭靈宮為宮內的「萬世人極」匾額揭匾，供奉關聖帝君的昭靈宮經常救濟社會弱勢，總統表達感謝之意。
屏東縣政府表示，位於高雄區農業改良場對面的熱博園區，即日起開園至三月四日止（除夕休園一天），為期廿九天，民眾入園就送Hello Kitty限量紙帽、紅包袋、造型小燈籠，送完為止，入園參觀只收清潔費（汽車一百元，機車三十元），園區還有許多農產品及小吃攤位，詳情可上二○一八熱博官網www.2018ptae.tw查詢。