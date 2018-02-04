〈台北都會〉《禁建近50年 改建活動中心》社子島智慧圖書館 啟用

2018-02-04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市社子島禁建近五十年，連一座圖書館也沒有，為此，台北市立圖書館斥資約八百萬元，將社子島中洲區民活動中心二樓改建為智慧圖書館，也是北市首座由區民活動中心改建的圖書館。社子島智慧圖書館昨日啟用，不少放假的國小學童在開幕後，迫不及待入館，直呼書的種類很多，以後會常來。

台北市教育局副局長洪哲義、北市圖館長洪世昌等人主持圖書館揭幕啟用典禮。北市圖指出，社子島智慧圖書館面積近四十坪，典藏約一萬冊書籍，另有期刊十六種、報紙七種，並運用RFID射頻辨識晶片及自助借還書設備，讓民眾自助借還圖書。

受限地形環境，社子島長年禁建，無法興建圖書館，學童與居民想借書，須搭公車花上半小時以上，抵達最近的市圖葫蘆堵分館。北市富安國小陳姓學童說，以前去葫蘆堵圖書館滿遠，不方便，現在有了新圖書館，就在家裡附近，可以常來看書。

北市圖指出，社子島智慧圖書館開放時間為每日上午九點至晚間九點，民眾可持悠遊卡或晶片借閱證刷卡進館，若要借書，可事先將悠遊卡註冊為借閱證，或以晶片借閱證辦理借書手續，一張卡片就能搞定借、還書。

北市圖於九十五年起在捷運西門站設立首座智慧圖書館，逐年在捷運松山機場站、東區地下街設置，也尋找學校閒置空間改建，包括百齡國小、古亭國中、松山家商等校，社子島則是北市第八座智慧圖書館。