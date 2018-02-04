〈台北都會〉樂活公園點燈 粉紅櫻海如星光

2018-02-04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕正值櫻花季，台北市近年熱門賞櫻景點東湖地區櫻花林，北市公園路燈管理工程處於內湖區樂活公園溪畔種植長達近三公里的櫻花步道，並投射卅九盞LED燈，昨晚點亮溪畔櫻花林步道，展現唯美浪漫氛圍，絢麗璀璨的粉紅櫻海照亮整座公園，讓前來賞櫻的民眾驚艷不已，直呼夜櫻好美。

「二○一八樂活夜櫻季」昨晚點燈開幕，公園處安排由光鼓表演揭開序幕，北市吉祥物「熊讚」現身同歡，北市副市長陳景峻主持夜櫻季開幕式，在投影燈光照射之下，盛開的櫻花猶如點點星光。

公園處指出，樂活公園櫻花林栽植約七十五株寒櫻，目前綻放約七成，預估農曆過年前後會全部盛開，花期維持到二月下旬。八十株的八重櫻接力在二月中綻開，一直到三月下旬，數量最多的昭和櫻多達一一○株，接力在二月下旬開花，花期到三月中。

最後登場的粉色浪漫的吉野櫻，公園種植四十株，將於三月下旬開花，綻放到四月中旬才結束。公園處建議，民眾從康樂街進入公園後，可沿溪畔河堤賞櫻步道觀看，捕捉櫻花的美景。

公園處表示，樂活夜櫻季將持續到三月十一日，期間每晚六點至十點都會點燈，讓民眾能一睹夜櫻風采，賞夜櫻不用上山。二月十日舉辦「樂活野餐捐書趣」活動，凡捐兩本書就可兌換野餐墊，限量三百張，三月三日則有城市櫻花音樂會，將邀國樂與管弦樂團演出。