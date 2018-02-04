〈台北都會〉南港聲立方啟用 記者實測吵雜聽不清

2018-02-04

地景藝術 收錄在地155種聲音

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市推行東區門戶計畫，將把南港打造為第二交通樞紐與生技產業園區，翻轉傳統工廠林立的樣貌，文化局昨起在南港車站布置三座「南港聲立方」，蒐集南港自然環境、在地產業、地方話語共一五五種聲響，以地景藝術方式向路過民眾呈現。但昨啟用後，因周邊車流量大且雜音多，若不是完全貼近很難聽清楚聲音，讓民眾覺得可惜。

文化局表示，此計畫前期研究南港的人情、文史、地理、產業與文化面，邀請一百多位市民參與聲音採集與訪談，走訪南港今昔的產業軌跡，乘坐高鐵、台鐵與捷運，找尋並收錄聲音後進行編曲。三座南港聲立方中，就在南港車站高鐵北一出口外的聲立方Ａ，以「環境聲響」為主題，蒐集自然環境與生態綠地的自然音色，以及三鐵交通中心的行進、日常生活聲音。

聲立方Ｂ位於南興公園興華路口的人行道上，網羅鐵道、平交道、工廠機器運轉等聲響，以及現今南港展覽館會展、南港製茶、台北流行音樂中心動工等聲音，串接成昔日產業、現今產業與在地樂章三種旋律；聲立方Ｃ則位於南興公園樹叢裡，可聆聽四十位在南港生活、工作或活動的民眾講述對南港的情感、記憶與想法期待。

記者昨實際走訪，發現聲立方以感測方式運作，在民眾靠近十五公分以內時，才會發出聲響。路過的林姓夫妻表示，這種意象裝置的呈現很不錯，但一有車行經就會將聲音蓋過，且裝置聲響中有人講話的聲音，不是耳朵完全貼近喇叭聽不清楚。

文化局︰聲音太大恐擾民

文化局表示，因裝置就位於南港車站或公園周邊，若聲音太大恐造成擾民，因此採感測設計，希望民眾能多駐足聆聽。聲立方裝置的啟用時間為二月三日至三月二十五日止的每天上午六時至晚間十時，每天晚間六時至晚間十時還有燈光互動及夜間燈光秀。