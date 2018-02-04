〈台北都會〉採辦年貨 榮濱商圈熱迪化街冷

2018-02-04

〔記者蕭婷方／台北報導〕春節僅剩不到二週，以往民眾都會開始置辦年貨，以販賣生鮮、熟食的榮濱商圈、南門市場等買氣熱絡，反觀迪化街、台北後火車站以年節應景商品為主力的街區，人潮則因天氣濕冷相對稀落。

不畏寒天 榮濱商圈周遭大塞車

實際走訪榮濱商圈，雖然還沒因應年節封街開賣，「年貨大街」活動九日才開跑，商圈昨日人潮依然不畏寒天、買氣鼎盛，自上午開始附近路段就大塞車。榮濱商圈總幹事陳威遠笑說，「人潮跟年節一樣多」，但仍以日常可食的生鮮、食物類為主。至於生鮮價格，由於保存期限短，預估要到年節前三天才會充分反映。

陳威遠觀察，生鮮、乾貨類前幾年漲幅大，近兩年已「漲到瓶頸」，因此香菇、臘腸等年貨價格不會因為年節有大幅波動，與平常價格一致，消費者採買誘因相對較大。

南門市場 熱食、東坡肉買氣高

此外，南門市場一早也湧入不少採買人潮，雞湯、薑母鴨，燉補類的熱食、還有應景的東坡肉買氣高。南門市場攤商笑說，年貨類的買氣預估要到節前五天才會進入高峰期，今年業績看好。

整日陰雨 迪化商圈人潮較往年少

迪化商圈為北市歷史最悠久的商圈，不過整日陰雨，雖然街區人潮依舊，不過當地擺攤店家說，「消費者相較以往明顯減少」。

迪化商圈榮譽理事長吳榮河說，下雨天顧客變少外，大家不想提重物，手筆也會變小，且因景氣不佳，民眾購買力相對下降，「以前五千起跳，現在都買三、四千」。

至於以應景過年飾物、玩具，及民生消費品為主的後火車站商圈，從上月廿七日就開始舉辦系列年貨大街活動，但昨日街上氣氛相對冷清，民眾多購買禦寒商品，偶有批發商到此批貨。後站商圈發展協會理事長許樹勳無奈說，天氣濕冷、逛街採買民眾意願較低，若年節前夕天氣好，消費者才會出門。