〈台北都會〉天冷心不冷 送暖活動遍地開花

2018-02-04

〔記者林欣漢、賴筱桐／新北報導〕寒流來襲，溫情送暖！瑞芳高工與宜鼎國際教育基金會合作，安排寒假營隊學生維修二手家電，再透過瑞芳區公所轉贈獨居長輩等弱勢家庭，讓受惠民眾既歡喜又感激；另外，慈濟基金會昨天在基隆市席開五十桌舉辦愛心圍爐，板橋區公所也募集愛心年菜，分送轄內二百多戶的弱勢家庭。

瑞芳高工校長顏龍源表示，「技職生小家電維修」寒假營隊邀請大同電機、三洋家電的廠長、維修師傅，結合瑞芳高工電子科、資訊科與電機科專業師資，帶領三十一名學生做中學、學中做，共修復二十台電風扇、三十五台吹風機、七個電鍋、七台除濕機，再轉贈瑞芳地區的獨居長輩等弱勢家庭，受助戶感動地熱淚盈眶，學生也覺得發揮專長助人很有意義，場面溫馨。

慈濟基金會昨天在基隆靜思堂舉行愛心物資發放及歲末圍爐，邀請北海岸、東北角近四百人參加，並有義診、義剪，贈送泡麵、牙膏、牙刷等民生物資，讓弱勢民眾過好年。

板橋區公所募集善心人士及機構團體捐贈的年菜，分送轄內二六六戶弱勢家庭，板橋區長林敬榜表示，熱心的蘇小姐透過全聯福利中心捐贈一百五十四份櫻花蝦米糕，另有愛心團體及善心人士捐贈年菜一百一十二份，由公所社福志工送達受助戶手中。

新北市議員李婉鈺與廣義慈善功德會昨天晚上在板橋區合宜住宅舉辦寒冬送暖的千人圍爐活動，席開一六○桌，邀請弱勢及寒士參加。