〈台北都會〉新北YouBike達444站 服務19行政區

2018-02-04

板橋、新莊新站點昨開張

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市的公共自行車YouBike昨天新增兩處站點，分別在板橋區「忠孝國中」及新莊區「昌平公園」，全市的YouBike累計達四百四十四站，營運中的自行車共有一萬二四七一輛；市府交通局表示，在今年底前將增加到五百處站點，共提供一萬六千輛自行車，屆時新北市YouBike建置計畫將暫告一段落。

交通局指出，忠孝國中站點位於板橋區成都街三十號、學校門口右側人行道，設置四十六個車位，可與「捷運府中站（3號出口）」、「市立圖書館總館」、「湳雅觀光夜市（津渡橋）」等場站串連，方便居民通勤、通學及逛夜市；昌平公園站點位於新莊區中央路、福壽街口的東南側，有四十個車位。

年底500站達標後 暫告段落

交通局綜合規劃科長林昭賢表示，YouBike提供都會區大眾運輸的短程接駁功能，達到「最後一哩路」目標，全市YouBike建置計畫到今年底將告一段落，預計設置五百站、提供車輛數達一萬六千輛，平均每站之間的距離約三百至五百公尺，服務市民的通勤需求。

林昭賢說，目前設置站點以有捷運、火車站、轉運站行經的行政區為主，除了三芝、石門、金山、萬里、烏來、雙溪、平溪、石碇、貢寮及坪林十個行政區之外，其餘十九區皆有YouBike進駐，金山區近期正在會勘幾個適合地點，預計今年六、七月完成建置，屆時You Bike服務的行政區將擴大到二十區。

尖峰熱門站點 民怨借無車

市民劉先生說，他搭乘捷運上班，出站就有YouBike，直接騎到公司很方便，免去找停車位的困擾；市民黃小姐認為，騎YouBike省時方便，但缺點是尖峰時間的熱門站點經常借不到車，只能望站興嘆，希望加快車輛調度的效率。