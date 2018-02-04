〈北部〉歡樂宜蘭年起跑 五結年味濃

2018-02-04

〔記者江志雄／宜蘭報導〕歡樂宜蘭年昨天起跑踩街，三十四個團隊從五結鄉二結王公廟集結出發，抵達主場地中興文創園區，為活動暖身；本屆歡樂宜蘭年訂於十五日除夕夜九點開幕，深夜有跨年倒數，祈求狗年「幸福go旺」。

歡樂宜蘭年今年邁入第二十五年，首度移師五結鄉舉行，以「幸福go旺」為主題；起跑踩街隊伍齊聚二結王公廟，由代理縣長陳金德主持啟動儀式，隨即浩浩蕩蕩踩街，立委陳歐珀、五結鄉長簡松樹等人，也加入踩街行列。

隊伍沿著二結舊街步行前進，大神尪、舞龍舞獅隊、賀春喜蛙同行助陣，沿途旗幟飛揚鑼鼓喧天，陳金德發放紅包袋與紀念品，邀請大家參加歡樂宜蘭年一起迎春，中興文創園區安排爆米香體驗、名家揮毫送春聯、紙燈籠ＤＩＹ、兒童劇表演，現場熱鬧滾滾。

選縣長？ 陳金德搖頭避談

陳金德致詞時說，新的一年，祈求宜蘭走出陰霾迎向光明，只要眾志一心，不信公義喚不回，被問到是否擔心宜蘭未來發展？他回答非常憂心，期許宜蘭邁向光明重返榮耀，由於談話暗藏玄機，媒體詢問是否參選縣長？陳金德搖頭避談。

歡樂宜蘭年在除夕夜九點開幕後，有捌柒樂團表演、起爐儀式、烹湃圍爐、除夕夜話、滅火器樂團演出、英雄打怪趕年獸、跨年倒數；大年初一到初三下午一點到四點，會場另有精彩節目，大年初一「魔幻嘉年華」，大年初二「歡樂瘋馬戲」，大年初三「親子藝起來」。