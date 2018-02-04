〈北部〉竹市年貨市集登場 大廚教作年菜

2018-02-04

〔記者王駿杰／竹市報導〕年關已近，新竹市政府昨天起到十三日在中正市場舉辦「過好年‧煮好菜」年貨市集，首日邀請餐飲名店點水樓主廚范新民傳授民眾年菜「醬爆蟹年糕」料理技巧，充滿濃濃年味。

昨起11天邀在地創意攤商進駐

市府產業發展處長吳甲天說， 為期十一天的年貨市集邀請在地創意攤商進駐，包括變花小姐、kirakira sweet、布莉絲、點點工作室、秀工坊文創設計、職人藏所、肥食黛兒、巧克拉拉等，現場還有開運小品製作教學。

年菜示範教學除昨天登場的醬爆蟹年糕，還將邀請卡爾登、老爺飯店、風采宴會館與魚池宴會館等大廚開設烹飪教室，現場指導白酒橄欖雞、風采蝦膠盒、白鯧米粉、好彩頭蘿蔔糕、芋見摃丸獅子頭、繽紛開運爆米香等年菜做法。

眷村文化節飄香 趴踢奈音樂不打烊

市府昨天另在金城一路與三路口的將軍村停車場舉辦「眷村文化節～年菜好味道」，有眷村年菜饗宴、眷村飲食文化主題展、年菜料理教室等活動，前副總統、國民黨現任主席吳敦義也到場與民眾同樂。

此外，市府昨天傍晚六點到十二點也在東門市場，結合音樂、美食、藝術舉辦「音樂趴踢奈」不打烊音樂會，邀請台北藝文空間的非主流音樂團體演出，有廖文強、克里夫、安妮朵拉、劉逸達、Crispy脆樂團、森林熊樂團等。

現場並設置快閃藝術裝置區，做為年輕藝術家的發表平台；還規劃文創市集，由咪卡雞蛋糕、雪燼咖啡、香檬菊花茶、搗蛋菇滷和市場一樓愛國屋、曼谷市場、海神、享初食堂等創新店家帶來各種美食。