〈北部〉《桃園》動物保護教育園區改建 收容量增至千隻

2018-02-04

原容量 僅收容貓犬400隻

〔記者周敏鴻／新屋報導〕桃園市政府動物保護防疫處斥資一億三千萬元，改建新屋區動物保護教育園區內的流浪犬貓收容空間，預計今年七月間可完工，處長陳英豪說，屆時園區內可收容的犬貓數量，將從目前的四百隻增加為一千隻。

動物保護教育園區位於新屋區永安漁港北岸防波堤旁的大牛欄地區，因應「零撲殺」政策，犬貓收容空間明顯不足，去年四月間市府進行改建工程，除翻新貓舍，還拆除三棟一層樓高的犬舍，原地重建為兩層樓高的建築，做為收容流浪狗的犬舍。

收容空間擴大 還有動物運動場

陳英豪說，工程完工後，屆時園區可收容的數量達一千隻，讓每一隻貓兒、狗兒的收容空間都比以前大上一倍，加上動物專用的運動場，收容環境將會更舒適且人性化；另外，園區還會增設「認養區」，讓前來認養犬貓的民眾，也能在舒適寬敞的環境中慢慢挑選。

工程期間，動物保護防疫處除了在石牌里租地，做為狗兒的暫時收容所，也暫停機關團體到動物保護教育園區參訪與一日志工申請等，以免發生安全問題。

未來仍採取一進一出 總量管制

陳英豪說，雖然未來園區收容犬貓的能量增加，但仍會採取「一進一出、總量管制」的原則來收容，除了加強提高認養率外，也會宣導民眾「領養不棄養」，並建立正確飼養寵物的觀念，期能徹底杜絕流浪犬貓的問題。