〈北部〉《桃園》基地台不斷電 復興10部落救災添利器

2018-02-04

5月底前可完工 啟用

〔記者謝武雄／桃園報導〕前年颱風來襲，造成復興區大停電，連帶使得各家行動電話系統斷訊，對民眾非常不方便，市府原住民族行政局向國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）爭取預算，在復興區十個偏僻地點協助各基地台加強不斷電系統能力，預估五月底汛期來臨前就可完工，未來颱風來襲即使停電三到五天，民眾的行動電話也不會斷訊。

避難所也斷電、斷訊

原民局長林日龍表示，復興區偏遠地區的行動電話基地台，如果碰到停電大約只能支撐三到四小時，前年的颱風造成復興區大停電，因擔心山區土石流沖垮家戶，很多民眾被疏散至避難所避難，但避難所的基地台也沒有電，民眾無法以行動電話對外聯絡，相當不便。

ＮＣＣ補助630萬元

對此，原民局邀請ＮＣＣ、五大行動電話業者到山上查看，推動「防救災共構共站行動通訊平台」，並選出十處做為設置地點，電信業者負責基地台整建，務求颱風來臨能夠不被吹垮，而ＮＣＣ補助六三○萬元預算，協助建置不斷電系統，完工後即使碰到停電，也可支撐至少三到五天。

原民福利科長高文傑說，復興區地廣人稀又地處偏僻，碰到颱風停電救災不易，尤其還有道路坍方問題，往往要好幾天才能修復，「防救災共構共站行動通訊平台」系統設置完成後，可解決颱風天行動電話斷訊問題。

設置的十處地點：高義里雪霧鬧部落、三光里活動中心、奎輝里嘎色鬧部落、華陵里後光華部落、澤仁里復興區公所頂樓、霞雲里庫志部落、上巴陵部落、三民里基國派部落、長興里羅馬公路沿線、華陵里拉拉山旅遊服務中心。

高文傑表示，設置的地點大都是行政中心或颱風來臨時的緊急避難所，基本上五大電信業者都有設置基地台，部分比較偏遠的地點也有三、四家，以三光里活動中心為例，屋頂就同時架設中華、遠傳、台哥大、台灣之星、亞太等五家業者基地台，也會請ＮＣＣ規勸業者，即使在偏遠地區也要裝設基地台，以服務山區民眾。