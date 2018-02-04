〈中部〉天津路年貨大街開賣 抽重機吸買氣

2018-02-04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中最大規模的天津路年貨大街三日開賣，主辦單位為刺激買氣，消費滿三百元即送摸彩券，就有機會把重機騎回家；另也準備廿萬元商圈購衣券大放送，捐贈十張統一發票能換取百元購衣券。

邁入第十六年的天津路年貨大街，今年以「天津旺服．有狗幸福」為主題，三日起至十五日封街舉辦，除了原本天津路兩側的店家外，主辦單位還設置二百多個攤位，包含年節百貨、南北雜貨、美食與寢具特賣及秋冬清倉服飾等等。

天津路年貨大街昨開幕，同時還進行「與汪同行．拿紅包」及寵物親子裝比賽，副市長林依瑩、市議員陳政顯等人到場參加。天氣雖然寒冷，仍不斷湧入採買人潮，最近因為寒流一波波來，民眾也趁特價採購大衣等禦寒服飾，業績較平時成長不少。

主辦單位說，民眾活動期間到會員店家消費滿三百元，就可兌換摸彩券一張，獎項包括三百西西重機、iPhone X，還要送出總價一萬六千八百元的購衣券共一百七十個獎項。

為迎接狗年，天津商圈管委會也舉辦「捐發票支持導盲犬，讓愛被看見」公益活動，準備廿萬元商圈購衣券，民眾持一、二月份發票十張，可換取購衣券一百元，所得發票全數捐贈給台灣導盲犬協會。目前已募集到上千張發票，還有民眾拿上百張發票換購衣券，以行動力挺導盲犬。

林依瑩表示，天津路服飾商圈是中部服飾百貨批發業相當完整的營運據點，有超過三百間服飾店家，民眾可依不同需求一次購足，邀請大家到台中辦年貨，感受過年氣氛。