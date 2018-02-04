〈中部〉萬人不畏風寒 烏日免費拔蘿蔔

2018-02-04

〔記者蘇金鳳、李忠憲／台中報導〕烏日區農會三日於學田路論子巷舉辦「花漾迎百年 作伙ㄇㄢ菜頭」田野活動，十公頃的蘿蔔田免費開放民眾拔蘿蔔；神岡區社南里花海節也在昨日登場，占地約五公頃的花海，種有波斯菊、油菜花，吸引許多在綠園道騎車及運動民眾停留拍照。

烏日農會利用冬季農田休閒期間進行綠肥，約有四百多公頃，為了吸引民眾參與田園活動，從五年前開始在學田路論子巷旁農地，除了進行三十公頃波斯菊及十公頃油菜花的綠肥外，還利用十公頃的農閒地種植蘿蔔，每年都會在農曆過年前，開放民眾自由採拔，讓民眾討個「好彩頭」。

烏日區農會一年一度的拔蘿蔔活動昨天舉行，廣達十公頃的蘿蔔田，一大早只見民眾攜家帶眷，吸引近萬民眾前往，不到二小時，蘿蔔田被拔得精光。

本地人較有經驗，會騎機車拎著布袋來拔，外地聞名開車而來的民眾，只能從學田路走入論子巷，必須步行十分鐘以上才能到達蘿蔔田地，但可看到幾乎每一人手中都有一大包的蘿蔔，有人還拔到重達四公斤的大蘿蔔，個個臉上露出欣喜的笑容，算是不景氣中的小確幸。

此外，二○一八神岡區社南里花海節昨日登場，占地約五公頃的花海，種有波斯菊、油菜花，在潭雅神綠園道旁顯得十分美麗，吸引許多在綠園道騎車及運動民眾停留拍照。

農業局表示，市府積極推動全市冬季休閒期推廣稻田景觀綠肥計畫，神岡區公所在潭雅神綠園道周邊種植綠肥，以波斯菊、油菜花創造地區花海景觀，並串聯潭雅神自行車道，每年均吸引大批觀光客、單車騎士拍照留念。