〈中部〉告檢察官法官 曾相同罪名控被告

2018-02-04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地院法官陳彥志二日不滿女檢察官莊珂惠在法庭上對他嗆聲「腦袋不清楚」，氣得以侮辱公署及公務員罪嫌函送提告，事發後有檢方人員認為該法官裁定時太「仗勢」，之前因有被告要求被認罪，質疑法官態度，就被依相同罪嫌移送，雖然被告事後獲不起訴，可是該法官不容威信被質疑就控告，已不是第一次。

彰化法院法官當庭要求法警以現行犯逮捕檢察官，雖未當場執行逮捕程序，破天荒動作引起司法界震撼，曾與法官陳彥志交手過的檢方人員說，日前偵辦一宗刑事案件，陳審理後對被告表示要不要認罪？，被告認為陳口氣不好，反駁「為何要認罪」，並質疑陳態度不佳，陳彥志事後以污辱公署污辱公務員罪嫌，對被告提告。

記者致電彰化地院庭長王義閔查證此事，電話都未接通，至截稿也未接獲回覆。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，確有此事，不過當時檢方認為被告不具構成惡意污辱行為，遂不起訴處分。林漢強表示，院檢對羈押程度見解不同，庭上大聲爭執屢見不鮮，但未曾有因意見不和，法官控告檢察官的事件。不少人認為這次法官大動作，會加深加深院檢對立，林漢強強調「只是個案」，檢方不會為此樹立原則，畢竟雙方都是善意，沒必要為此傷和氣。

經過一日沈澱，莊檢坦承是第一次於庭上爆粗口，但不後悔，認為是為保護被害人做應該做的事，但會思考言行，也會把此事件當成經驗。