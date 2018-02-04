〈中部〉貓羅溪前瞻計畫 賴清德力挺

2018-02-04

要求符合治水、淨水、親水目標

〔記者佟振國、劉濱銓、張協昇／南投報導〕針對行政院推動的前瞻基礎建設計畫，南投縣提出貓羅溪水環境改善及中游段生態、生活廊道重生兩項計畫，爭取約五．五二億元經費，行政院長賴清德昨現場視察並聽取簡報後表示，行政院全力支持，但由於貓羅溪恐有水患及污水問題，高灘地設施在颱風季節是否會受影響，請地方與相關單位遇到困難時應儘速修改計畫解決，以符合治水、淨水、親水兼具等計畫目標。

賴清德昨率相關部會首長，在南投展開下鄉視察行程，首站到竹山紫南宮參拜，賴揆旋風造訪，引發在場婆媽轟動，紛紛要求拍照，猶如小粉絲追星，場面險些失控。賴揆表示，到紫南宮參拜是代表總統祈求國泰民安、南投無災，以及全體國人平安，下鄉是盼中央、地方能一同合作，提升施政效率。

視察中寮長照業務 鼓舞從業人員

賴清德等人緊接著前往中寮鄉視察長照業務，參訪伊甸基金會辦理的縣內首家綜合式長期照顧服務機構，得知建築係由原鄉立托兒所改建，這也是九二一災後台南市政府所援建，直呼是結善緣。賴清德強調，此行目的要鼓勵長照第一線人員，不僅提升長照人員的待遇與專業，讓長照人員感覺榮耀與增加認同度，是值得奉獻與助人的工作，長照政策才有辦法長久落實。