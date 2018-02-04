〈中部〉貓羅溪前瞻計畫 賴清德力挺

2018-02-04

要求符合治水、淨水、親水目標

〔記者佟振國、劉濱銓、張協昇／南投報導〕針對行政院推動的前瞻基礎建設計畫，南投縣提出貓羅溪水環境改善及中游段生態、生活廊道重生兩項計畫，爭取約五．五二億元經費，行政院長賴清德昨現場視察並聽取簡報後表示，行政院全力支持，但由於貓羅溪恐有水患及污水問題，高灘地設施在颱風季節是否會受影響，請地方與相關單位遇到困難時應儘速修改計畫解決，以符合治水、淨水、親水兼具等計畫目標。

賴清德昨率相關部會首長，在南投展開下鄉視察行程，首站到竹山紫南宮參拜，賴揆旋風造訪，引發在場婆媽轟動，紛紛要求拍照，猶如小粉絲追星，場面險些失控。賴揆表示，到紫南宮參拜是代表總統祈求國泰民安、南投無災，以及全體國人平安，下鄉是盼中央、地方能一同合作，提升施政效率。

視察中寮長照業務 鼓舞從業人員

賴清德等人緊接著前往中寮鄉視察長照業務，參訪伊甸基金會辦理的縣內首家綜合式長期照顧服務機構，得知建築係由原鄉立托兒所改建，這也是九二一災後台南市政府所援建，直呼是結善緣。賴清德強調，此行目的要鼓勵長照第一線人員，不僅提升長照人員的待遇與專業，讓長照人員感覺榮耀與增加認同度，是值得奉獻與助人的工作，長照政策才有辦法長久落實。

  • 行政院長賴清德（右一）等人，聽取南投縣政府建設處長李正偉簡報貓羅溪中游段生態及生活廊道重生計畫。（記者張協昇攝）

    行政院長賴清德（右一）等人，聽取南投縣政府建設處長李正偉簡報貓羅溪中游段生態及生活廊道重生計畫。（記者張協昇攝）