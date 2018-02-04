〈中部〉群「櫻」會南投 仁愛、信義有看頭

2018-02-04

仁愛櫻花季登場 花開近4成

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕寒流急凍，但點點櫻花也代表春天的腳步近了，南投縣仁愛鄉櫻花季昨於台電萬大發電廠登場，以野餐音樂會形式揭開序幕，園區櫻花已開近四成，雖然天氣冷颼颼，遊客仍席地而坐賞櫻，搭配熱茶、糕點與美妙音樂，別有一番滋味。

入冬最強寒流來襲，又濕又冷，多處高山還降下瑞雪，但除了追雪，山區火紅的櫻花也很有看頭，仁愛鄉台十四線南豐村經霧社至春陽部落、親愛村的萬大、親愛、松林部落、奧萬大森林遊樂區等地，山櫻花已經綻放，八重櫻也接力演出。

仁愛鄉櫻花季活動昨於親愛村萬大電廠登場，園區的山櫻花目前已開近四成，搭配古樸的日式風格宿舍，別有一番意境，公所也舉辦野餐音樂會，雖然天寒地凍，參與遊客席地而坐賞櫻，也以熱茶、美食驅寒。

鄉長江子信表示，鄉內多個部落擁有大片原生櫻花樹，每年冬末春初，盛開的櫻花總能吸引遊客入鄉賞櫻，希望透過賞櫻系列活動將遊客導入仁愛鄉。

信義草坪頭 八重櫻接力綻放

至於信義鄉草坪頭櫻花季已開跑逾一週，日前盛開的山櫻花已開始凋謝，但園區的主力八重櫻，則已接力綻放，目前平均花況約五成，縱使寒流來襲，假日仍吸引不少遊客上山賞花，但天候不佳，山區容易起霧，當地民眾建議遊客儘量在中午前就來賞櫻，避免午後濃霧影響賞花興致。

草坪頭園區還有李花、桃花，李花已達盛開，桃花則是開始綻放，配上桃紅的八重櫻，以及翠綠的油菜花田，整個草坪頭觀光茶園呈現一片繽紛，景象相當美麗。