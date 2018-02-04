〈中部〉師娘來了...建國眷村劇場式導覽 重回1989

2018-02-04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾科技大學休閒遊憩系，結合虎尾建國眷村再造協會、自然生活工坊安排一場昨以別開生面的劇場式導覽，讓學生用演的帶大家參觀虎尾建國眷村，重現電視劇「一把青」的場景，還有學生穿旗袍的模樣，有如劇中「師娘們」現身虎尾。

「眷村媽媽頂著豔陽曬雞屎、血氣方剛的軍人與情竇初開的女學生偷偷摸摸談戀愛，收情書還要寄到隔壁阿姨家才不會被發現……」虎尾建國眷村首度以劇場式導覽，帶領大家重回一九八九。

女星楊謹華主演公視戲劇「一把青」，演活劇中師娘，備受網友注目，昨天在虎尾建國眷村也來了一群師娘，虎科大休閒遊憩系學生劇場式導覽，陪伴眷村舊的住民回味，身為「眷二代」的魯紜湘、梁偉楨還要大家排排站、說祝福的好話，就能領到紅包，讓眷村洋溢新年的喜氣。

虎科大休閒遊憩系專任教師李彥希指出，此次活動原本是學生的專題報告，其中有學生因為參加過建國眷村保存運動，希望擴大到社區，才催生此次劇場式導覽。

眷村風華 可預約導覽

自然生活工坊負責人劉志謙說，一九八九年是建國一村全盛時期、當年住民最多，活動才以此命名，演出的學生都是一九九四年以後才出生，不但用心規劃劇本、租借旗袍，還找來眷村住民協助提供場地及拿手的眷村菜，找來大伙兒回到活動中心享用一九八九年的眷村風華，熱心參與的精神值得肯定。民眾若想參觀建國眷村，可聯絡自然生活工坊05-6339669預約導覽。