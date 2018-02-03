〈南部〉撐過5年 安南醫院：瞄準醫學中心

2018-02-03

〔記者邱灝唐、吳俊鋒／台南報導〕「撐過五年不會倒。」台南市安南醫院昨歡慶五週年，代理市長李孟諺、衛生局長陳怡及議員們同場慶賀。院長林瑞模更發下豪語，強調下一個五年展望就是瞄準醫學中心。

另配合世界癌症日，奇美醫學中心昨舉辦響應抗癌活動，除邀請病友與機器人共舞健康操，還有系列的衛教宣導及闖關遊戲，主要是籲請民眾多參加篩檢，及早發現，以免錯過治療先機。

安南醫院委託中國醫藥大學興建經營，並於二○一三年正式營運，該案是南台灣第一件由地方政府辦理的醫療院所ＢＯＴ案，醫院目前總投資額已達五十億元，全都由中國醫藥大學投入，政府在完全沒有花一毛錢的情形下，提供地方醫療、公共衛生服務。

對於院方的營運成果，李孟諺說，安南醫院從去年開始轉虧為盈，相當不容易，但獲利不代表壓縮服務品質或社會責任，安南醫院是雲嘉南地區唯一通過美國ＪＣＩ國際醫院評鑑的醫院，可見其國際級品質；且院內一八○三張病床中，超過八十％是健保病床，可見醫院服務市民的用心。

對此，林瑞模指出，五歲生日就像是一場驚奇，一路走來，要感謝的人相當多，但舉辦慶生會是聽說「醫院只要撐過五年就不會倒」。至於下一個五年，林瑞模強調，將朝整合多層級醫療照護努力，瞄準一流的社區醫學中心。