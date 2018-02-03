〈南部〉立委增一席落哪區？ 市選委會：未定案

2018-02-03

〔記者洪瑞琴、邱灝唐／台南報導〕第十屆立委選區重劃草案，中央選舉委員會決議採行第七屆計算方式，南市可望增一席，由現行五席增至六席，外傳增加的這席可能落在人口最多的永康區，並打破溪南溪北界線；不過，南市選舉委員會表示，目前還不清楚，尚待收到中選會正式公函後，才會進行選區調整重劃作業並舉行公聽會，綜合各界看法後才能定案。

對此，由於今年底將有議員改選，原本幾位被傳可能直選立委的議員參選人，對此反而顯得低調，曾一度傳出評估直選立委的民進黨籍議員林宜瑾昨表示，在立法院通過之前，一切都不能確定；國民黨籍議員林燕祝也說，外界一直傳她要選立委，讓她很困擾，就算新增一席，也是聽從黨中央安排。不過也有議員參選人表示，屆時是否必須在立委及議員席次中二擇一？還是先選議員再選立委？恐怕選區確定後，都會形成各方評估的重點。

由於中選會預計三月底完成具體重劃案，五月底前送立法院同意後，二○二○年第十屆立委選舉開始實施。南市選委會表示，由於還要籌辦公聽會時程，他們希望中選會儘速正式發函地方，確立重劃區調整原則及注意事項，以利提報中選會趕在三月完成選區調整草案。

南市選委會表示，人口數是評估調整因素之一，但新增一席是否就落在人口最多的永康區，「這只是外界的猜測」尚待全方考量。

以目前南市人口數估算，溪北地區第一及第二選區維持不變，溪南地區第三至第五選區變動最大，尤其永康區人口已逾廿三萬人，但永康單獨選出一席較難，勢必要跟其他區合併；而東區及南關線地區亦呈成長趨勢，都將是調動範圍。