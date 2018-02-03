〈南部〉台南藝術節三月登場 展演逾百場

2018-02-03

文化中心旁藝術市集特賣 今明搶先看

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為期近三個月的「二○一八台南藝術節」，將於三月登場，將有四十五組表演團隊、超過一百場演出，囊括「國際經典」、「台灣精湛」、「城市舞台」三大系列表演，昨市府及表演團體聯合宣傳，今、明兩天週末假期在台南文化中心旁有藝術市集特賣，表演團體輪番上陣精采示範，邀請民眾搶先看！

代理市長李孟諺表示，建設讓一個城市變得龐大、巨大，但只有文化藝術才能讓一個城市變得有深度且偉大。台南藝術節邁入第七年，已成功打響知名度，更建立國際化、傳統與前衛兼具，還有在地的表演團體，將在地食材及素材融入戲劇，展現濃濃的「在地台南WAY（味）」。

億載金城變身水滸好漢聚集的梁山泊

李孟諺也不忘宣傳表示，今年藝術節「置入性行銷」，在南市美術館、永康砲校市立總圖書館新館位址也安排表演節目，預告台南未來新亮點；另外，億載金城有「水滸108 II—忠義堂」劇場台南限定版，在古蹟場域跨時空營造為水滸好漢聚集的梁山泊。

文化局長葉澤山介紹台南藝術節內容，包括「國際經典」系列首次邀請到荷蘭大地劇團（Theatre Terra）由全球暢銷的圖畫書改編的親子偶劇《猜猜我有多愛你》；法國國家扶植團隊畢芙亞克劇團也首度受邀來台，帶來曾獲以色列海法國際戲劇藝術節首獎的作品《艾瑞卡之夢》。

今年市府更擴大實驗展演精神，在大南門城藝術特區新增「佰元食驗場」系列，鼓勵更多創新實驗演出，邀請觀眾拓展無距離的多元觀賞經驗，團隊將挑戰在古蹟場域中，引爆音樂、戲劇、遊戲、傳統戲曲等跨界創作能量。