〈南部〉桃煉大爆炸 立委促大林廠總體檢

2018-02-03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中油桃園煉製廠（簡稱桃煉）柴油加氫脫硫工場發生大爆炸，牽動大林蒲居民敏感神經，立委賴瑞隆昨要求落實總體檢，且中油公司「實質南遷」。中油大林廠長許晉榮表示，廠區三座柴油加氫脫硫工場雖和桃煉都由同家外商建造，但較新且先進，同樣事故在大林蒲發生機率「微乎其微」。

桃煉第二加氫脫硫工場上月廿九日發生大爆炸，大林煉油廠也有相同的三座加氫脫硫設備，都是丹麥廠商TOPSOE打造，賴瑞隆昨天會同大林蒲沿海六里里長，到第十號加氫脫硫工場（HDS）關切安全性。

許晉榮指出，廠內三座柴油加氫脫硫工場分別為HDS-9、10、11號機，建造完工日分別為九十一年、九十九年及一○六年，使用年限卅年，相對於桃煉第二加氫脫硫工場於八十四年建造，大林廠較新。

他強調，同樣是加氫脫硫工場，大林廠的材質、安全連鎖保護系統及製程更為先進，例如桃煉的管線為合金鋼打造，耐熱約攝氏六百五十度，大林廠則都是不鏽鋼，耐熱高達八百一十五度，等於多了一小時反應時間。

他指出，桃煉遇上跳車時，為了方便開爐會保留五％餘火，為這次爆炸主因之一，但大林廠會停掉所有爐火，溫度不會再上升，且同步開啟緊急釋壓閥、停進料泵、加熱爐熄火、循環壓縮機C7201跳車等製程安全保護系統。