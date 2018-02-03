〈南部〉市府去年零舉債 結餘12億元

2018-02-03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府去年財務結算，首次達成民選市長廿三年來第一回零舉債，原估賸餘四億元，昨更正賸餘額度比預期還多、有十二億元；市府預計拿十億元還債，並宣示今年也要力拚零舉債。

還債10億 收支賸餘2億元

市長陳菊因受邀率團至日本參加國際會議，昨由副市長許立明帶領市府團隊，向市民報告零舉債相關訊息，預估市府一○六年度歲出、入決算賸餘十二億元，將實質還債十億元、收支賸餘兩億元。

許立明表示，高雄長期面臨統籌分配款南北不均、勞健保補貼不公及縣市合併後中央補助大幅減少等財政困境，但在市府團隊努力下，透過大量精簡人事員額、縮減經常性支出、減編第二預備金等方式，在財政面逐漸展現效益。

每年資本支出仍超過200億元

他強調雖財源有限、但不影響建設，每年資本支出仍超過兩百億元，陸續開闢滯洪池、整治公園與海岸線、推動公墓遷葬、改造城市風貌、持續改善道路整平等；還成立毒品防制局、強化長期照護、補助生育津貼及幼兒教育。

財政局長簡振澄補充，初估去年歲入決算數為一二三○億元、超收約十五億元，主因包含積極追繳地方欠稅，其中岡山鋼鐵及建台水泥等欠稅大戶計追稅超過十億元，加上房市交易回溫，土地增值稅也超收廿三億元。

歲出部分決算數為一二一八億元，各機關最終撙節達七十億元，主因為中央補助工程及計畫、如期如質完成後的賸餘款約廿五億元，各項補助（委辦）計畫控減經費賸餘約十四億元，各項採購標餘及各機關覈實撙節支用賸餘約十五億元，人事費賸餘約六億元，靈活財務調度節省付息約十億元。許立明、簡振澄都說，今年也要拚零舉債。