〈南部〉5縣市學童 彩繪「小感動狗」展出

2018-02-03

集結一千三百零九件作品

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高美館與高市教育局、學學文化創意基金會合作，邀請南台灣五縣市學童創作，集結一千三百零九件「小感動狗」彩繪作品，狗狗在小朋友巧手創意下，以繽紛色彩一起奔向高美館大廳，即日起至四月十五日展出。

藝術家莊普創作感動狗素胚

高美館指出，今年時序狗年，邀請藝術家莊普創作「小感動狗」素胚，頭部圓弧的表面微微突起形成耳鼻的樣貌，係以微型變化凸顯狗敏銳的感官，身體則以連續幾何積木形式構成昂首而立的姿態，充分展現靈性與敏捷。

「感動狗—台灣南部五十一校兒童彩繪特展」展出來自台灣南部五十一所學校一千三百零九件「小感動狗」彩繪作品，由最西邊的外島澎湖五德國小，越過台灣海峽橫向到北邊的嘉義太保南新國小、大埔國中小，接台南左鎮光榮等四所國小，連結到最東邊的高雄桃源寶山國小與高雄市卅五所學校，一路串聯至國境之南的屏東恆春國小，共有五個縣市四十一個行政區熱烈參與。

楠梓特殊學校 也參與20件作品

首次參與彩繪課程的高雄楠梓特殊學校老師徐淑珍表示，本次展出的廿件作品，分別由聽障、視障、智能障礙等不同障礙別孩子所完成；班上有一位視障的孩子，他眼中看到的任何東西都是模糊的，也沒有辦法很清楚描繪出線條，只能用彩筆一點一點零散分布慢慢拼湊，但是當孩子第一次把自己心中、也是學校附近的楠梓都會公園畫在「小感動狗」上時，喜悅的心情完全呈現在臉上。