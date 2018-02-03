〈南部〉肥料價差補貼 業者不法獲利1200萬

2018-02-03

〔記者吳欣恬、李立法、蔡清華／綜合報導〕農委會農糧署的肥料補貼政策傳出弊案，高雄市某肥料業者及其四個經銷點利用肥料價差補貼，不法獲利初估達一千兩百萬元。農糧署表示，肥料價格隨國際原物料漲跌，多出基準價格的部分，農糧署會補貼農民，業者就是利用補貼機制賺取價差。呂姓公司負責人被依詐欺及妨害農工商罪送辦。

農糧署發現弊端 屏調查站查獲

經調查，這家肥料行位於屏東科技園區，雖在高市燕巢區設有分行，但大多數分裝肥料都運往中部販售，在這次大規模約談農民行動，都是中部地區農民，並沒有高雄市的農戶被約談，也未透過高雄市地方農會、或農業局管道向中央申請補助。

農友去年向一些特定農資行購買農糧署補助清單中的肥料，施用後發現效果不佳，甚至出現肥害，農糧署接獲反映後，發現異狀，遂移請該肥料工廠所在地屏東縣調查站深入了解。調查人員發現該公司近兩年來陸續進口劣質肥料加工混充成農糧署補助清單上肥料，並在高屏地區虛設多家農資行，農友只要上門購買清單上的肥料，就能便宜一成價格，農糧署再把補助款撥進農資行。

調查人員發現，該公司不僅生產劣質肥料，還透過虛設農資行虛報農友購買數量，近兩年來，陸續向農糧署虛報上億元的肥料銷售量，詐領約一成一千兩百萬元的補助款，從生產到銷售端兩頭牟取不法利益。

被當人頭 檢調約談2百多農民

農糧署主秘翁震炘說，農糧署是在進行肥料數量稽核時，發現申請補貼的肥料數量和肥料廠肥料出廠數量不符，交由檢調單位介入調查，結果發現涉入弊案的肥料經銷商有四家，不法所得高達一千兩百萬元，兩百多名的農民因為被當作申請補助的人頭，遭檢調約談。

翁震炘指出，肥料價格會隨著國際原物料漲跌，因此自二○○五年起，超出基準價格的部分就由農糧署補貼。例如由台肥製作的一包肥料售價兩百五十元，原物料上漲後連帶漲至兩百八十元，多出的部分就由政府補貼。經銷商仍以兩百五十元賣給農民，農民購買時持身分證辦理登記，由經銷商代為申請補貼。

翁震炘說，這次發生的舞弊案件，是不肖業者買肥料作為原料，再混入其他成分出售，例如從肥料廠進貨一百包，原本僅能申請一百包的價差補貼，但混充後變成一百五十包，就能多申請五十包的補貼，即為不法所得。