〈南部〉關子嶺春節必塞 規劃替代道路

2018-02-03

〔記者楊金城／白河報導〕通往白河關子嶺的市道一七二線，在白河虎山里路段從四線道變成二線道（單向二線道變成一線道），形成交通瓶頸，不只在假日造成塞車，過年塞得更恐怖，車流回堵到福高白河交流道；面對春節將到，市府提出南九十六之一線為替代道路，議長賴美惠要求工務局在過年前改善南九十六之一線路面，長遠之道是拓寬一七二線虎山、仙草段或新闢南九十三線到關子嶺大仙寺以紓解車流。

目前西拉雅國家風景區管理處、白河警分局、交通局已提出關子嶺春節疏運計畫，規劃進入關子嶺在一七二線仙草丁字路口交通控管保持長綠燈，離開關子嶺車流在一七二乙線大仙寺及碧雲寺前交通管制，引導下山車輛往替代道路南九十六之一、南九十六之二線行駛，避開與一七二線車流衝突。

此外，白河分局將在關子嶺一七二、一七二乙線和一七五線的重點路口，加強取締違停，另在大仙寺規劃臨時停車場。

賴美惠、副市長吳宗榮和工務局、交通局、都發局昨天會勘一七二線白河虎山里的瓶頸路段，虎山里長吳昕璨說，往關子嶺車流在假日擠成二、三排，影響交通安全，地方爭取延伸新闢南九十三線到大仙寺，距離約一．六公里，以替代一七二線。

第二方案，是把市道一七二線虎山到仙草段從現有十二米路寬拓寬為十八米。工務局指出，南九十三線在虎山里有順向坡問題，不適合開闢新路。

賴美惠說，市府應好好評估一七二線拓寬案、南九十三線新闢案，解決一七二線塞車問題；吳宗榮要求工務局再評估，一七二線拓寬案則可先提報關子嶺風景特定區都市計畫道路變更。