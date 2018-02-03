〈南部〉台一線機車道修建提前完工 有利春節疏運

2018-02-03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台一線北上繞行台八十六線的機車專用道，之前每逢豪雨就容易淹水，公路總局斥資進行路基加高工程，因進度順利，提前三個星期完成，以利農曆春節的交通疏運。

路基加高 下大雨不淹水

公路總局第五區養護工程處新化工務段長曾偉林表示，這處機車專用道位在台一線北上三四三公里附近，緊鄰三爺溪，由於地勢較為低窪，下大雨就會積水，兩輪族難以通行，叫苦連天，因此斥資逾六百萬元進行改善。

由於施工時，機車專用道封閉，在台一線上要繼續直行，起初有騎士沒注意到交管人員的指揮，習慣性右轉，竟誤上台八十六線快速道路，只能緊靠路肩前行，被迫進到中山高，駛入仁德服務區，遭國道警察開單，引發民怨。

曾偉林說，改善工程全長四百公尺，路基最高加到一米，去年十二月中旬封閉施作，原訂持續到今年二月二十一日，趕在一月三十日完成，測試安全無虞後，已開放使用。

當地位於台南、高雄交界附近，平時車流頻繁，機車專用道封閉期間，北上台一線的汽、機車混流，又有進出台八十六線的汽車，交通狀況變得複雜，完工後，就可各行其道。

曾偉林強調，工期一口氣縮短了三個星期，主要是趕在農曆年前啟用，可協助春節交通的疏運，希望用路人注意行駛。