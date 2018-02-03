〈南部〉才剛開放通行 海安路電箱燈柱遭塗鴉

2018-02-03

市府籲民眾發揮公德心

〔記者洪瑞琴／台南報導〕海安路景觀改造第一階段範圍，才剛開放民眾通行，二月一日上午市府邀議員現勘成果，當晚就傳出遭破壞亂塗鴉，南市都發局獲報後，昨天報案追查，並鄭重呼籲民眾發揮公德心。

市府進行「府城軸帶」海安路景觀改造工程，希望透過街道景觀改善及步行空間營造，改善地下停車場地面突出構造物與視覺景觀，形塑綠意人文藝術街，讓海安商圈空間環境改頭換面。

第一階段（府前路至中正路）去年十二月間完工，目前辦理驗收作業中，但因應農曆春節將至，先開放民眾通行。未料，前天上午代理市長李孟諺才率市府官員並邀議員現勘，晚上卻發生廣場上景觀燈柱及電箱表面遭不明人士塗鴉和貼廣告貼紙，都發局昨至中正派出所報案，請警察局加強周遭巡邏，避免其他設施再遭到類似塗鴉或破壞。

要塗鴉請到合法專區

其實，為滿足塗鴉客創作慾，南市文化局已公告「台南市塗鴉專區設置管理要點」，初期將設在南區的極限運動場及中華北路二段鹽水溪堤防部分路段，每四個月漆除刷白一次，有合法塗鴉專區免受罰。

由於舊曆年關將近，市府呼籲民眾發揮公德心、愛惜公物，勿任意塗鴉或蓄意破壞，以免觸法，大家共同維護市容，給台南最優質美好的景觀風貌。