〈南部〉國民黨屏縣議員、鄉鎮市長初選 領表先交5萬

2018-02-03

以前僅百元 登記還要繳40萬元

〔記者李立法／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部辦理年底基層選舉初選領表及登記作業，依照黨中央規定，要求每位欲爭取參選縣議員及鄉鎮市長提名資格的黨員，在領表時先交五萬元，登記時還要再繳四十萬元，引起不少反彈，認為負擔太重，領表費用尤其高得離譜，擔心會產生脫黨參選效應。

縣黨部書記長沈世裕表示，領表時應繳納五萬元登記費（不退還），登記時須繳納廿萬元保證金及廿萬元選務作業費，若登記參選黨員不違紀，保證金會退還，若同選區經協調產生人選未啟動初選機制，選務作業費可退還十五萬元，五萬元作為日後文宣費。

黨員憂退黨參選效應 製造分裂

部份參選黨員認為爭取提名的代價過於「昂貴」，光領個表就要花五萬元，且不退還，以前只要工本費一百元，漲價幅度未免太離譜，連同登記共要繳交四十五萬元，負擔如此沉重，黨中央難道不擔心會引發脫黨參選效應，製造更多分裂。

黨部：用意是希望慎重做決定

縣黨部主委廖婉汝表示，連日來為了領表及登記費用問題確實接到不少參選同志抱怨，黨中央的用意是希望參選黨員能慎重做決定，而且登記繳交的保證金等多數費用並非不會退還，盼黨內同志能共體時艱。

縣黨部公告，二月六日至八日領表，二月廿一日至廿三日受理登記，作業時間每日上午十時至下午四時，領表與登記須同一人，且須同一選舉區，委託代辦者應繳交委託書，黨員領表以一個選區為限，未領表者不得申請提名登記。