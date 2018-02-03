〈台北都會〉不給休假 文化基金會違勞基法

2018-02-03

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市文化局轄下具有半官方色彩的台北市文化基金會，內部員工昨向勞動局投訴，自己因公出差十五天，公司沒補休也沒加班費，還拿「差旅費」抵「加班費」。勞動局證實，文基會未給予勞工每四週內八天休息日與例假，違反「勞基法」卅六條之二規定，已行文要求文基會陳述意見，若確定違法將裁罰二萬到一百萬罰鍰。

有台北文化基金會離職員工在網路上貼出自己的出勤明細表示，自己在台北文化基金會任職期間不僅連上十五天班，還被要求假日出勤，補休、加班費都沒有；但當時人資依基金會人事規則回說，「出差期間所支領之差旅費已包含全日費用，故不再另支加班費」，根本要求勞工「做功德」，只好投訴勞動局。

勞動局昨受訪時強調，出差的差勤津貼，不得視為加班費來使用；勞動局並證實，日前到文化基金會進行檢查，發現文化基金會確實未給勞工每四週內八天休息日與例假，已請文化基金會陳述意見，違法事實確認、無爭議就會開罰。

文化基金會︰如不符規定將改

文化基金會有爭議的人事規章將差旅費取代加班費，規章曾經過勞動局核定。文化基金會總監黃文彥回應，過往文化基金會對出差同仁都會給予日支費，當作生活津貼，也把日支費視為加班費，所以才未給員工任何補休；若勞動局確認做法不符法規規定，會參考相關法規修改規章。