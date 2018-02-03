〈台北都會〉輔具中心外租爬梯機僅10台 5成等逾30天

2018-02-03

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議員王鴻薇昨召開記者會指出，許多身障人士及長者因行動不便，又居住無電梯老舊公寓，出入要藉由爬梯機輔助，但北市社會局輔具中心外租爬梯機僅十台，有些民眾要借用爬梯機必須苦候三個月。王要求，北市府編列預算增購爬梯機供市民借用，並放置區公所加入借用服務。

王鴻薇研究室調閱資料統計，北市六十五歲以上長者超過四十三萬人，身障人士有十二萬人，但全北市僅有十台公有爬梯機供民眾借用；又據社會局統計資料，去年民眾申請借用爬梯機，等候卅天的有五十三件、四十六．四九％，等候卅至六十天共四十四件、卅八．五九％，等候六十至九十天的有十二件、占十．五二％，等候九十天以上有三件，比率二．六三％；言下之意，五成民眾要等超過一個月才有爬梯機可用。

王鴻薇批評，使用爬梯機的市民有外出就醫活動需求，租用爬梯機卻十分困難，柯刪重陽敬老禮金七億元，不該只是拿去辦登山發獎品或吃喝吃掉了，而該實質用於充實設施。

社局︰未來三個月將增購八台

對此，社會局身障科專員林汶綺漪表示，未來三個月將增購八台爬梯機；民眾借用時需先登記，日租二百元，週租二千元，月租四千八百元，民眾也可申請補助自購，低收入戶補助八萬，一般戶最少也有四萬。

花博園區的合宜輔具中心督導柯怡峰表示，有借用需求的民眾可先在輔具中心登記，將派專人評估住家的樓梯是否適宜使用爬梯機。