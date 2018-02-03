〈台北都會〉柯私見廠商 陳景峻批違市長風範

2018-02-03

砲轟市府發言人未盡責

〔記者黃建豪／台北報導〕台北燈節因人事異動，又傳出合約問題、市府內鬥等爭議不斷，台北市副市長陳景峻昨上午接受廣播專訪時表示，柯文哲不該跟廠商私下見面，不僅會讓外界誤傳，廠商還可能因此拿來威脅，柯甚至答應要幫忙廠商募款，已經違反行政體制與市長應該要有的領導和風範；陳也批評市府發言人劉奕霆在處理外界謠言上，未善盡對外說明的責任。

陳︰不避諱直諫 無不合

「左批柯Ｐ違反體制、右罵發言人未盡責」引起輿論後，陳下午又聲明強調，已經跟柯文哲說過，他一向勇於任事，該直言的不避諱直諫，且市府內部並無不合，只有檢討改進。他還強調，身為柯文哲的副手，他依然力挺柯市長，一貫主張只有民進黨與柯文哲合作，才能打贏二○一八選戰。

陳景峻接手台北燈節後，因燈節標案尚未與得標廠商簽約，陳因此下達談判的最後通牒，但廠商代表直接跑來與市府高層談判，柯文哲則在外頭跑完行程後與廠商碰面，隔天就完成簽約，讓陳景峻認為遭「倒打一耙」，也使得北市府遭猜測內部不合。日前又傳聞市府封殺報導燈節內幕事件的記者，使得台北燈節蒙上陰影。

陳景峻昨則透露，他一直阻擋柯文哲不能私自跟廠商見面，不僅會讓外界誤傳，廠商還可能因此拿來威脅，何況柯文哲甚至答應廠商要幫忙募款，已經違反市長應該要有的領導和風範，但既然事情已經發生，他也只能在這之中不斷地去提醒。

針對封殺記者爭議，陳景峻說，柯文哲絕對沒有下這道命令，柯文哲只是希望針對不實報導要澄清，若有人利用媒體放不實消息要搞清楚，原意只是這樣。但陳隨後又說，北市府本身有所謂的發言人管道，對不實消息、誤會應該要第一時間蒐集資料澄清，媒體事務組應該要檢討改進。

陳還說，他甚至還看到柯文哲在歐洲訪問時，被媒體追問此事，結果發言人劉奕霆當下卻要媒體去問市長，但怎麼可以這樣，發言人應該去了解一下。

遠在歐洲的劉奕霆則回應，對於陳景峻副市長的指導與意見將深自檢討，在新聞回應上亦會盡己職責，未來對於待確認、求證之新聞亦會儘速對外詳細說明與回應。