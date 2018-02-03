〈台北都會〉天燈節卡哇伊 Kitty、布丁狗帶遊平溪

2018-02-03

〔記者賴筱桐、林欣漢／新北報導〕二○一八新北市平溪天燈節邁入第廿年，將於元宵節（三月二日）及中秋節（九月二十四日）舉行，新北市觀光旅遊局今年與台灣三麗鷗公司合作，邀請風靡全球的Hello Kitty代言，逢生肖狗年，還有超可愛的布丁狗、大耳狗、帕恰狗共四位重量級「國際巨星」將現身平溪，歡迎民眾前往捕捉野生三麗鷗家族。

引進三麗鷗 9處裝置藝術好打卡

公路總局表示，天燈節分別於平溪區一○六線與台二丙的丁字路口、雙溪區台二丙十三公里處與北三十八交叉口、基隆市暖暖區東安二號橋台二丙基福公路段設置管制點，時段為上午九點至晚上十二點，上午九點至下午四點憑證進入，下午四點以後禁止進入，請民眾多利用大眾運輸工具及接駁車前往。

副市長侯友宜表示，平溪有豐富的自然景觀、歷史悠久的煤礦遺址，充滿懷舊氛圍與人文氣息，今年市府與台灣三麗鷗公司合作，在平溪九個景點設置可愛的裝置藝術，供民眾拍照、打卡。

九處景點分別是「菁桐礦業博物館」、「天燈派出所」、「平溪圖書館」、「平溪老街」、「平溪車站」、「十分瀑布」、「嶺腳車站」、「望古車站」以及「石底大斜坑」，二月十二日至三月三十 一日止，在任一景點拍照並於「新北旅客Facebook」留言上傳照片，可參加限量好禮抽獎活動。

台灣三麗鷗公司營運長李明勳表示，平溪天燈節是國際級活動，具正面形象，與三麗鷗企業理念接近；適逢狗年，藉此題材行銷三麗鷗與狗有關的大明星，希望天燈節的國際品牌與三麗鷗家族的國際明星擦出美麗的火花。