〈台北都會〉燈節雙主場 主燈鬧西門 北門藏「驚喜」

2018-02-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節籌備進入倒數階段，督導的台北市副市長陳景峻昨掛保證，今年燈節籌備進度順利，「準備就緒」，且燈節首創雙主場概念，主燈在西門紅樓登場，今年全面開放的北門廣場則展現光榮城市、進步價值的意象，北市觀光傳播局長陳思宇透露，主燈將於七日對外亮相，延續世大運精神，北門將有個「驚喜」，展現新舊融合的設計巧思。

主燈7日亮相 燈區比去年大

觀傳局今年第二年承辦台北燈節，但承辦過程一波三折，一度傳出與得標廠商解約、燈節恐開天窗等。陳景峻昨出席台北燈節小提燈亮相記者會受訪時掛保證，表示目前籌辦進度還算順利。

陳景峻說，他接下統籌台北燈節的大擔子後，一切緊鑼密鼓進行中，包括與各局處開會、帶團隊到中華路一帶場勘，以及派人到嘉義縣大林鎮看主燈施作情形等，強調台北燈節絕對如期舉辦。

去年燈節移師西區受到好評，今年持續在西門町辦理，陳景峻指出，去年燈節帶動周邊商家的產業交易增加三倍，九天燈節吸引三百萬人次，不乏國外觀光客，成功達到在地化、產業化、國際化的三個目標，今年燈節以台北光榮的價值作呈現，讓幸福延續下去。

陳思宇表示，北門具備歷史意義，而去年舉辦台北燈節時，北門尚未開放，所以今年將採雙主場概念，除了西門紅樓的主燈，北門也將透過驚喜方式讓大家重溫世大運的光榮城市與進步價值，讓台北市民感到驕傲。

此外，陳思宇提到，台北燈節的燈區從北門一路沿中華路布置，延伸到西本願寺，燈區範圍比去年稍長。觀傳局因此日前對外進行「二○一八台北燈節西門町潮遊活動區設計及裝置案」招標，預算經費四百八十萬元，豐富燈區的內容。