〈台北都會〉遊行重頭戲 找逾50藝文團體

2018-02-03

〔記者黃建豪／台北報導〕距離二月廿四日舉辦的台北燈節倒數廿一天，在北市歷經前觀傳局長簡余晏閃辭震盪後，負責接手燈節的副市長陳景峻昨接受電台專訪，坦言因扛下燈節壓力很大、很痛苦，但也再次承諾燈節將「如期開展」。至於燈節重頭戲的大遊行，陳景峻透露，並非由得標廠商槮凌負責，而是由他來搞定，已經找來五十幾個藝文團體，「有把握把遊行辦好」。

陳景峻也透露，儘管台北燈節是由槮凌得標，但昨發表的小提燈，並非由槮凌設計，因為槮凌的小提燈設計三、四次都不符合審查，完全不像狗，因此小提燈是重新招標，且連燈節大遊行，都是他全部總策畫、指揮，沒有另外開標案，而是動用市府各局處資源，加上藝文團體協助，把有看頭的都引進去，已經弄好了五十幾個藝文團體。

面對前市長郝龍斌抨擊台北燈節燒錢。陳景峻也說，去年燈節標案四千多萬元，最後花費一．二億元是透過募款，但仍虧損兩千多萬元，今年標案一樣是四千多萬元，保證一毛錢預算都不會追加，燈節所需要的花車一輛要價五十多萬元，會找企業冠名贊助。

至於燈節明年是否刪減預算。陳景峻表示，燈節目的是發展為國際級活動，九天燈節可為周邊商家、廟宇帶來可觀的商機，產業經濟價值可翻轉三、四倍，可由他們來認捐，因此同意公務預算可逐年減少，若今年成績可與去年差不多，明年預算就能省掉一些。