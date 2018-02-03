〈台北都會〉小提燈「幸福GOGO」 發送10.6萬盞

2018-02-03

台灣土狗為原型 能趴能坐

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節將於二月廿四至三月四日在西門町登場，台北市小提燈昨首度亮相，以勇猛、忠誠、友善的台灣土狗為原型，印有台北一○一、百年古剎、自然山林等台北意象，並命名為「幸福GOGO」，希望一整年幸福「夠夠」，並設計成活動的四肢，可站可坐還能趴著，今年響應環保數量減少，從十一萬多盞減為十萬六千盞，將於二月廿四、廿五日在燈節周邊與十二行政區開放民眾索取。

組裝好簡單 24、25日發送

北市觀光傳播局公布小提燈樣式，找來超萌雙胞胎「左左右右」站台，出席的副市長陳景峻表示，今年小提燈設計師為紙雕藝術家洪新富，也是十二年前台北燈節小提燈的設計師，今年提燈組裝簡單，不用十分鐘就可完成。

洪新富說明設計理念，台灣土狗有牛角耳、竹筒嘴、鐮刀尾等特徵，設計時希望頭、尾都能動，所以「幸福GO GO」的舌頭可吐出、上揚的尾巴可隨之擺動。而四肢能站、能坐、能趴，甚至在隨著人提動時會前後擺動，呈現遛狗的開心感。

負責配色的插畫家張嘉路則以「大紅大紫」、「紫氣東來」吉祥概念設計，他說，提燈上藏有一○一、自然山林、百年古剎等小剪影，代表「幸福GO GO」在北市遊玩，四肢袖口部分放有金錢紋，象徵「四肢動起來，打拚新台幣」；襪子則以橄欖綠、紅色搭配，象徵冬去春來、紅花綠葉的春意盎然。

燈節籌辦過程一度傳出恐開天窗，觀傳局最後緊急將小提燈改由其他廠商承包。洪新富說，「作為一個台北市民，希望能救援成功，也要很精彩」，他與團隊約花一週時間完成小提燈的設計。

觀傳局指出，小提燈於二月廿四、廿五日在燈節周邊與十二行政區開放民眾索取，總計四萬一千兩百盞，另有周邊鄰里與弱勢團體發放六萬多盞，全數為十萬六千盞。今年特與教育局合作，推出限定「著色版」小提燈，開學後提供給全市國小一年級學生，發揮創意自由上色。

此外，觀傳局表示，二月廿四到三月四日、九天期間，民眾若在西門町、北門相機街、華陰街、台北地下街等八大商圈消費滿兩百元，也可免費兌換小提燈，詳情可上台北燈節官網：https://2018.lanternfestival.taipei/最新消息查詢。