〈北部〉祖母反對到支持 部落「織男」熬出頭

2018-02-03

熱愛編織 祖母怕他將來沒飯吃

〔記者王峻祺／花蓮報導〕來自花蓮縣萬榮鄉明利部落、就讀海星高中的周俊，從小由擅長手工藝的祖母撫養長大，身為太魯閣族的他，因熱愛編織夢想當名「織男」，屢屢衝撞男性禁碰織布及針線的忌諱，求學期間專攻服裝，去年拿到「金手獎」殊榮後，獲族人肯定，今年更取得四技二專保送名額，錄取輔仁大學織品服裝學系。

周俊從小就愛畫畫、設計衣服，承襲祖母編織、族服製作的好手藝，選擇就讀海星高中服裝學程，他雖沒有照著太魯閣族傳統文化拿起獵槍，卻展現男孩間少見的細膩手藝，高中三年除配合學校學習專業科目，另跟著祖母鑽研織布，練習手作服裝。

通過考驗 周俊立志當婚紗設計師

他說，祖母雖曾擔心「做衣服沒飯吃」，以冷戰方式反對他選讀服裝學程，但因成功完成「為她量身訂製一套衣服」的考題，才獲得祖母支持；近年祖母不斷主動傳授裁縫技巧，一起完成許多親手設計打版的成衣。

他說，製作衣服的過程雖然辛苦，但很珍惜能在興趣中學習，獲保送輔仁大學就讀織品服裝學系服飾設計組，期望未來能成為一名婚紗設計師，為祖母及待嫁新娘設計出最好看的禮服，創造屬於自己的品牌服飾。

海星高中指導老師陳媛琴說，周俊自我要求嚴格，高一就在服裝設計上展現高度企圖心，除積極練習裁縫技術外，連放假時間也會跑回學校畫設計圖，熱情投入服裝製作的學習態度，成為許多同儕及學弟妹的楷模。